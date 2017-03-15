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Крым

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Публикации за 15.03.17

Соцсети: в Ялте грядут кадровые перестановки (СКРИН) / «Под удар попал Ростенко и Деркач»

Соцсети: в Ялте грядут кадровые перестановки (СКРИН) «Под удар попал Ростенко и Деркач»

Соцсети предрекли возможную отставку главы администрации Ялты Андрея Ростенко и главы местного горсовета Романа Деркача.

Как передаёт корреспондент РИА , информацию о возможной отставке разместил в социальной сети крымский общественник Сергей Сардыко. Ссылаясь на инсайдерские источники, общественник утверждает, что, как и местное население, председатель Госсовета Владимир Константинов недоволен работой ялтинских градоначальников.

«Вчера Константинов выразил недовольство работой Ростенко и Деркача, публично заявив на заседании президиума Госсовета об увеличившемся потоке жалоб из Ялты. Капля точит камень – отставки неизбежны!», – написал Сардыко на своей странице Facebook.

Жители Ялты не прошли мимо данного поста и намекнули, что «пахнет» не только отставкой: «По десятке вам, граждане...по десятке. На душу населения».

Новый День: Соцсети: в Ялте грядут кадровые перестановки (СКРИН)

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 15.03.17

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