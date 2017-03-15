В Крыму не могут провести инвентаризацию защитных лесов / У муниципалитетов нет денег, а в Минприроды «разводят» руками

Публикации за 15.03.17

Крымские муниципалитеты не справились с инвентаризацией защитных лесов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что эту категорию площадей должны были инвентаризировать к началу марта, в ряде муниципалитетов Крыма с задачей не справились. Основная причина, которую называют чиновники, – отсутствие денег. При этом в Минприроды Крыма заявляют, что муниципалитеты не обращаются за помощью.

По словам вице-премьера Дмитрия Полонского, из сложившейся ситуации видно, что профильному министерству «ничего не нужно». «Минприроды должно помочь отстоять, когда защищаются бюджеты. Это же ваша обязанность, ваша сфера деятельности. Если каждый будет говорить, что это не наша тема и этим должен заниматься какой-то конкретный муниципалитет, давайте тогда министерство ликвидируем. И пусть занимаются наши муниципалитеты экологией самостоятельно, если у вас нет в этом плане никаких полномочий», – заявил он на селекторном совещании.

Министерству природы Крыма поручено детально разобраться с ситуацией по подсчёту защитных лесов, а не открещиваться от проблемных регионов. Также специалисты ведомства должны скоординировать работу муниципалитетов.

Отметим, что инвентаризация не проведена в Алуште, Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Саки, Судаке, Ялте, Евпатории, а также в Бахчисарайском, Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском, Первомайском, Нижнегорском, Симферопольском и Черноморском районах.

Симферополь, Анастасия Зук

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