Им не нужны деньги: в Минфине Крыма разочарованы первыми итогами освоения муниципальных бюджетов в 2017 году

Публикации за 15.03.17

Муниципалитеты Крыма не сделали никаких выводов из прошлогодних «уроков»: бюджет в 2017 году исполняется так же неторопливо, как и в 2016-м.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расходная часть бюджетов муниципальных по состоянию на 14 марта, составила всего 6,9 млрд рублей – 17,2% от планового показателя на год.

«Не очень «красивый» процент. В первом квартале ожидались хотя бы 23%», – сообщила на селекторном совещании правительства Крыма с муниципалитетами первый заместитель министра финансов республики Наталья Зиновьева. По ее словам, одной из причин, по которым затягивается освоение средств в муниципалитетах, в регионах называют проведение конкурсных процедур. При этом не во всех госконтрактах, в том числе связанных с ремонтом дорог, предусмотрены выплаты авансовых платежей.

«Самые низкий процент из городских округов показали Евпатория – 15,5% и городской округ Феодосия – 16,2%», – определила Зиновьева аутсайдеров. По ее словам, среди городских округов лидерами по освоению стали Керчь (20,1%), Судак (19,5%) и Армянск (19%). Средний процент исполнения по городам, по ее словам, составляет 16,5%.

В районах показатель выше – 18,1%. Наилучшими среди районов пока являются – Бахчисарайский (19,7%), Раздольненский (19%) и Кировский (18,7%) районы.

«Самый низкий процент исполнения расходной части показали Черноморский район – 16,3%, Ленинский – 16,4%, Нижнегорский – 16,9%», – отметила Зиновьева.

Как уже сообщал «Новый День», в 2016 году Крым показал существенное отставание от других регионов России по освоению бюджетных средств. В результате своих должностей лишились глава администрации Бахчисарайского района Виктор Князев и глава администрации Алушты Игорь Сотов (впоследствии все же вернувшийся на прежнее место работы в качестве заместителя главы администрации, место которого заняла экс-глава горсовета Алушты Галина Огнева).

Симферополь, Леонид Маковецкий

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