Грязь или йод? Химическое производство может погубить основу лечебного Крыма

Публикации за 16.03.17

Развитие лечебных курортов Сакского региона вступило в прямой конфликт с расширением производства ПАО «НПО «Йодобром». Сакское грязевое озеро, на базе которого строится вся санаторно-курортная отрасль региона, химики видят как хорошую промышленную площадку.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», на заседании профильного комитета Госсовета Крыма первый заместитель главы администрации города Саки Елена Минакова назвала наличие химического производства «глобальной проблемой» для развития курорта.

«У нас средний процент загрузки вдвое превышает общекрымский за счет Сакского грязевого озера, – подчеркнула она. – Режим использования не допускает промышленное производство на землях вокруг озера, но «Йодобром» собирается расширять производство».

По словам замглавы горадминистрации, разработка границ санитарной зоны вокруг Сакского озера уже завершена и площадка химического предприятия со вторым классом опасности никак не может соседствовать с лечебной грязью. Тем более что никаких очистных сооружений у «Йодоброма» нет. Более того, источник сырья для производства йода находится в Джанкойском районе.

«Есть Северный Крым, где уже сложилась химическая промышленность, и почему бы не разместить производство там, – указала Минакова. – С учетом двух площадок город потеряет около 300 га перспективных для рекреации земель».

Представитель администрации добавила, что главным аргументом развития химпрома служит сохранение рабочих мест для 130 сотрудников. Однако с потерей 80-ти тысячного потока туристов, ежегодно прибывающих на лечение и оздоровление в Саки, а также лишением ресурсной базы грязелечения для всего санаторно-курортного сектора Крыма, эти аргументы не сравнимы. «Для нашего курорта это недопустимо», – уверена Минакова.

Глава комитета Алексей Черняк предложил Сакской администрации использовать закон о курортах и лечебных местностях, поскольку с таким статусом Сакское озеро получает дополнительную защиту.

«Придать статус республиканского курорта и сделать такие границы, чтобы предприятие не смогло шагнуть ни влево, ни вправо», – предложил парламентарий.

По его мнению, если произойдет загрязнение химическими отходами Сакского озера, то без лечебной грязи останется не только Крым.

Напомним, развитие химической промышленности Сакскому региону приписали разработчики стратегии развития Республики Крым до 2030 года. Власти Сак и Сакского района выступили категорически против.

На сайте ПАО «НПО «Йодобром» указано, что предприятие ищет партнеров для реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе проекта «Создание экологически чистого производства йода на базе пластовых вод Северо-Сивашского месторождения».

Кстати, в этом году отмечается 210 лет с начала современного развития курортов Крыма. В 1807 году химик Феликс Дессер провел анализ грязей Сакского озера и доказал их целебные свойства.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 16.03.17

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