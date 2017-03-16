Заборы на пляжах как источник бюджета: санаторское лобби замахнулось на теневой сектор Крыма

Публикации за 16.03.17

Закрытые пляжи на крымских курортах ослабят теневой сектор и увеличат поступления в бюджет от санаторно-курортной отрасли. Свободный доступ на морское побережье порождает конфликты между теми, кто оплатил организованный отдых и кто приехал с арбузом и шашлыками. Об этом заявили представители крымских санаториев.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», на заседании комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму первый заместитель главы администрации города Саки Елена Минакова предложила признавать лечебными пляжи на основании лицензии по оказанию услуг по лечению и реабилитации.

«Санатории «Полтава», «Юрмино», «Северное сияние» готовы сделать свои пляжи лечебными, но не могут выполнить требования СанПИНа от 1985 года», – пояснила Минакова и предложила принять нормативный акт на уровне республики о признании пляжей объектов лечебной территорией при наличии лицензии.

«Мы оговариваем общедоступность пляжей, и получается, что прибывшие на лечение смешиваются с остальной массой, которые и выпивают на пляже, и арбузы едят», – указала Менакова.

Глава комитета Алексей Черняк подтвердил, что санаторий «Полтава» прошлым летом столкнулся с нехваткой мест на пляже для своих отдыхающих.

«Вместо 500 человек 1,5 тысячи было на пляже «Полтавы» в Саках, все стремятся отдохнуть на оборудованных пляжах, – подчеркнул он. – Наши официально работающие объекты, которые платят налоги, могут потерять свой имидж. Многие пользуются их услугами без лечения, просто чтобы отдохнуть. А у нас получается, что все превращается в дурдом».

Черняк вновь повторил тезис о том, что на общедоступных пляжах паразитирует теневой сектор, от которого бюджет ничего не получает, «кроме мусора и головной боли». Однако внести поправки в требования к лечебным пляжам на федеральном уровне практически невозможно – для этого необходимо согласие всех субъектов РФ, где не понимают крымских лоббистов по разделению туристов на тех, кто отдыхает за забором и под забором.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 16.03.17

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