Крымское солнце хотят «закатить» под энергольготы

Публикации за 16.03.17

Солнечные электростанции (СЭС) Крыма рассчитывают на получение квалификации в «Совете рынка». Это позволит зеленой генерации полуострова, испытывающей сейчас серьезные трудности, получить льготные высокие тарифы на электроэнергию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос прохождения процедуры квалификации крымскими СЭС будет рассмотрен 23 марта. Процедура является обязательной, поскольку Крым с начала года включен в первую ценовую зону энергорынка. После квалификации СЭС смогут претендовать на поддержку, предусмотренную для зеленой генерации, и продавать электроэнергию на розничном рынке по высокому тарифу (ее закупает сетевая компания для покрытия технологических потерь).

Ранее крымские станции пытались пройти квалификацию, но из-за несоответствия представленной документации не смогли этого сделать, отмечает «Коммерсант». По данным источников издания, 23 марта «Совет рынка» намерен вновь отклонить их заявки. Однако, по словам участников рынка, данный вопрос расценивается как «технический» и, в конце концов, крымская ВИЭ-генерация пройдет квалификацию.

После присоединения Крыма к России местная ВИЭ-генерация лишилась украинских льготных зеленых тарифов и столкнулась с массой проблем. Сейчас станции находятся в залоге у Сбербанка, ВЭБа, Фонда защиты вкладчиков (структура АСВ) и ВТБ, выдавших кредиты на их строительство в размере 800 млн евро. По данным Сбербанка, долг четырех крымских СЭС совокупной мощностью 93 МВт составляет более 5 млрд рублей. Сейчас станции «не генерируют объем выручки, достаточный для погашения кредитов».

На прохождение квалификации претендуют «Капелла Солар» и «Юпитер Солар» (по состоянию на 2013 год они принадлежали кипрской Krasolena Investment Ltd). Этой же кипрской компании принадлежат «Орион Солар» и «Капелла Солар» (их гендиректор – Евгений Пятигорец, связанный с бывшим вице-премьером Украины Андреем Клюевым).

Также в повестке «Совета рынка» упоминаются одноименные «Краймиа Солар 1», «Краймиа Солар 2» и далее до «Краймиа Солар 5» (принадлежали уже ликвидированной австрийской Black Sea Renewable Energies). Еще четыре юрлица – «Альфа Солар», «Бета Солар», «Гамма Солар», «Зета Солар» – принадлежали кипрской Ournia Commercial Ltd. Помимо СЭС квалификацию собирается пройти Пресневодненская ветровая электростанция (7,39 МВт), которая принадлежит «Крымским генерирующим системам».

При этом участники рынка считают, что крымские СЭС теоретически смогут претендовать и на повышенные тарифы на мощность через ДПМ для ВИЭ. Такую возможность допускает постановление правительства РФ, одобренное в конце февраля, о поддержке создания мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане. Хотя в Минэнерго такую возможность отрицают, однако эксперты считают, что шансы есть: если крымские СЭС подадут на конкурс документацию о новых инвестиционных проектах, предусматривающих, к примеру, замену оборудования.

Симферополь, Зоя Березина

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