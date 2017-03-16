7 лет тюрьмы: севастопольский вор избил продавца и украл сумочку с деньгами

Публикации за 16.03.17

В Севастополе правоохранители задержали местного жителя, ограбившего магазин мобильной связи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», 41-летний ранее судимый житель Севастополя пришёл в салон мобильной связи и попросил продавца показать ему два телефона. После того как девушка выполнила его просьбу, злоумышленник несколько раз ударил её, забрал телефоны и скрылся.

В ходе розыскных мероприятий севастополец был задержан. Оказалось, что мужчина также причастен к краже из автомобиля: он похитил из салона сумку с деньгами, причинив тем самым ущерб – свыше 30 тыс рублей.

За грабёж и кражу злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы, сообщила пресс-служба МВД Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 16.03.17

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