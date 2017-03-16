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Крым

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Публикации за 16.03.17

Крым снова «выключили»: 16 марта полуостров встретил в потемках

Крым снова «выключили»: 16 марта полуостров встретил в потемках

16 марта Крым снова остался без света.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», с 6:25 до 7:05 частично были обесточены большинство районов и городов полуострова.

«Крымэнерго» объясняет отключение света срабатыванием аварийной автоматики с последующим отключением кабельно-воздушной линии «Тамань – Кафа цепь 1».

«В четверг, 16 марта 2017 года, в 06:25 отключалась кабельно-воздушная линия КВЛ 220 кВ «Тамань – Кафа цепь 1». Поскольку в это время КВЛ 220 кВ «Тамань – Кафа цепь 2 от ДЗЛ» была выведена в ремонт, сработала локальная автоматика предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ) на общую мощность 160 МВт», – заявили в пресс-службе предприятия, добавив, что ступенчатое включение всех потребителей началось в 06:48, в 07:05 все потребители были запитаны, а 7:24 включилась в работу и линия «Тамань – Кафа цепь 1».

Энергетики уточнили, что без электроснабжения в указанное время оставались 322 тысячи человек в РК и 271 тысяча человек в Севастополе.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 16.03.17

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