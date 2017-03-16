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Крым

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Публикации за 16.03.17

В Саках недропользователь пытался подкупить налогового инспектора: теперь заплатит миллион

В Саках недропользователь пытался подкупить налогового инспектора: теперь заплатит миллион

В Саках представитель предприятия недропользователя попался на даче взятки налоговому инспектору.

Как передаёт корреспондент РИА , житель крымской столицы действуя в интересах ООО «Во!» пытался дать 20 тыс рублей сотруднику налоговой, чтобы тот закрыл глаза на нарушения предприятия. Госслужащий от «вознаграждения» отказался, а крымчанин был задержан. Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в суд.

За незаконное вознаграждение от имени юридического лица обществу назначен административный штраф в размере 1 миллиона рублей, передаёт пресс-служба прокуратуры Крыма.

Саки, Анастасия Зук

Саки. Другие новости 16.03.17

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