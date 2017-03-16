Долой самодержавие: ялтинцы категорически отказываются сносить теннисные корты ради Александра III

Публикации за 16.03.17

Жители Ливадии написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просят запретить установку памятника царю-миротворцу на месте теннисных кортов и танцплощадки, называя это решение не иначе, как «издевательством над населением».

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», под обращением поставили подписи 82 человека. Авторы послания настаивают, что решение об установке мемориала Александру III не было согласовано с жителями, которые считают, что спортивные сооружения им нужнее.

«На теннисных кортах выросло не одно поколение жителей п. Ливадия и г. Ялты, и это один из немногих спортивных объектов, сохранившихся в посёлке… Бадминтонная площадка разбита и заросла кустами, площадка для городков держится только на энтузиазме чемпиона мира по городкам Александра Бабича, волейбольная площадка держится только на местных жителям», – цитирует письмо городской сайт Ялты.

По мнению ливадийцев, полезнее было бы привести в порядок существующие спортивные объекты и соорудить новые спортплощадки на месте танцевальной, «где гуляют мамы с детьми, а дети учатся кататься на роликах», нежели «добивать парк» в угоду «сиюминутным конъюнктурным интересам».

«Мы считаем, что в установке памятника нет вообще никакой необходимости, он здесь просто никому не нужен, эти памятники ставят сплошь и рядом, не задумываясь над реальными потребностями местного населения и отдыхающих», – считают ливадийцы.

Ранее вице-президент Федерации тенниса Ялты Геннадий Чукарин, комментируя идею поставить памятник Александру III на месте кортов, заявил: «Нельзя сказать, что это большая трагедия, но, конечно, нам бы хотелось, чтобы в Ялте было больше теннисных кортов, а так получается, что на одну площадку станет меньше».

О решении администрации Ливадийского парка увековечить память Александра III таким образом стало известно в минувший понедельник.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 16.03.17

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