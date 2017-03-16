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Крым

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Публикации за 16.03.17

В основание Керченского моста погружено более 4 тысяч свай

В основание Керченского моста погружено более 4 тысяч свай

В основание Керченского моста строители погрузили более 4 тысяч свай из 7 запланированных.

Как передаёт корреспондент РИА , год назад на острове Тузла было погружено 38 трубчатых свай, а к 16 марта этого года с учетом призматических и буронабивных в основание Крымского моста погружено более 4 тысяч 300 свай.

Арочные пролеты Крымского моста, как автодорожный, так и железнодорожный – собраны наполовину, а строители приступили к следующему этапу – их установке. В настоящий момент работы развернуты на всех сухопутных и морских участках строительства: погружаются сваи, сооружаются опоры, монтируются пролеты, ведется устройство плиты проезжей части, сообщает пресс-служба инфоцентра «Крымский мост».

Напомним, стройка моста стартовала после того, как проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы в феврале прошлого года.

Как передаёт корреспондент РИА , объём заказов на крымских предприятиях для Керченского моста превысил 3 млрд рублей и продолжает расти. В проекте участвуют более 150 крупных, средних и малых предприятий полуострова.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 16.03.17

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