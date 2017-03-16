Более трети немцев и итальянцев считают Крым российским

Публикации за 16.03.17

Крым является частью России – об этом заявили 36% немцев и 34% итальянцев, опрошенных компанией TNS Global для исследования Sputnik.Мнения.

Аналогичного мнения придерживаются 25% британцев, 23% американцев и 20% французов. При этом во всех странах количество респондентов, уверенных в принадлежности Крыма России, примерно равно количеству тех, кто придерживается противоположного мнения. Лишь во Франции оказалось больше тех, кто не считает Крым российской территорией – 32%.

В трёх из пяти стран большинство затруднилось определить принадлежность Крыма. В США – 51%, во Франции – 48%, в Великобритании – 44%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в опросе приняли участие 5 тысяч 138 респондентов. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Статпогрешность не превышает 3,1% при доверительной вероятности 95%.

У простых людей на Западе отношение к вопросу Крыма действительно меняется, постепенно наступает своего рода «прозрение» – так прокомментировал итоги опроса гендиректор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik. Он особо подчеркнул, что «речь идет о людях, а не об элитах».

«Люди начинают привыкать к тому, что Крым – российский. Собственно говоря, и раньше негативное отношение к этому у населения не было слишком распространено. Сейчас люди просто в большей степени стали понимать, что Крым российский, хотя «не знаю» до сих пор все-таки преобладает», – пояснил эксперт.

По его словам, сегодня «сказочные представления» о России, Украине и Крыме в сознании западного обывателя «перешли к более реалистичным». «Те, кто знал Советский Союз, понимают, что Крым, по сути, никогда не был украинским, даже когда был в составе Украины», – пояснил политолог. Впрочем, он признал, что значительная часть жителей Европы этого просто не знает, «потому что в Европе вообще не очень много знают о России». При этом Журавлев выразил надежду, что по мере развития ситуации люди на Западе будут узнавать о России все больше, и отношение будет меняться в лучшую сторону.

Антироссийская же пропаганда в западных СМИ, по мнению Журавлева, играет против западных элит, потому что увязана в сознании простых людей с санкциями, которые «бьют» по ним, а не по представителям элиты. «Простой человек, может, даже не знает, где Крым находится на карте, но он точно знает, что после того, как стали много говорить об «украинском» Крыме, яблоки его перестали покупать. В голове у него четко соединилось одно с другим. Поэтому пропаганда влияет, но поскольку она совмещается с ухудшением положения европейцев, то влияет она, скорее, в минус, чем в плюс», – считает политолог.

Напомним, сегодня в России отмечается третья годовщина возвращения Крыма.

В августе 2014 года Россия в ответ на санкции Запада после присоединения Крыма ввела так называемое «продовольственное эмбарго». Поставки отдельных видов продовольствия в Россию запрещены из США, Канады, стран Евросоюза, Норвегии и Австралии. Позже этот список пополнился Албанией, Исландией, Лихтенштейном, Украиной и Черногорией. Из всех этих стран в Россию запрещено поставлять плодоовощную продукцию, молоко и молочную продукцию, мясо и рыбу, а также изделия из них. Летом 2016 года срок продовольственного эмбарго был в очередной раз продлен до конца 2017 года. Однако эмбарго было смягчено для некоторых видов продукции, ввозимых в РФ для производства детского питания.

Добавим, что три дня назад – 13 марта – Совет ЕС продлил санкции против граждан России и юридических лиц России и Украины, которых они считают ответственными за «подрыв территориальной целостности» Украины. В санкционном списке остаются 146 человек и 27 юридических лиц. В их числе представители властей и силовых структур России, российские политики и бизнесмены, руководители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Москва, Зоя Березина

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