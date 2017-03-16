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Крым

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Публикации за 16.03.17

Скандал в Европарламенте: сторонники Ле Пен отказались признавать «аннексию» Крыма

Скандал в Европарламенте: сторонники Ле Пен отказались признавать «аннексию» Крыма

В «благородном семействе» Европарламента сегодня разразился скандал: представители команды кандидата в президенты Франции Марин Ле выступили с антиукраинскими заявлениями. В том числе они заявили о законности референдума о присоединении Крыма к России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о скандале сообщила в соцсетях украинский нардеп Виктория Войцицкая. По ее словам, сторонники Ле Пен заявили, что Майдан 2014 года был государственным переворотом, а возвращение Крыма в состав России не является «аннексией». Кроме того, команда Ле Пен не видит нарушения прав человека на полуострове.

Войцицкая «утешила» всех сторонников официального Киева, пояснив, что в целом позиция Европарламента является проукраинской, сообщает Politeka. Вчера и сегодня в Европарламенте заседает комитет ассоциации. В повестке дня много тем, связанных с украинским кризисом – это и ситуация в Донбассе, и антироссийские санкции, безвизовый режим в ЕС, реформы на Украине, а также нарушение прав человека в Крыму.

Ожидается, что сегодня Европарламент примет резолюцию об «украинских политзаключенных» в Крыму, напоминает «Интерфакс-Украина». В проекте документа говорится, что Европарламент осуждает «дискриминационную политику, проводимую так называемыми властями» против крымских татар в «аннексированном Крыму», а также тех в России, кто против «аннексии Крыма». Также депутаты призывают все политические субъекты ЕС придерживаться политики «непризнания аннексии Крыма и Севастополя» Россией.

Европарламент призывает Совет ЕС ввести санкции против тех, кто «участвует в незаконном, политически мотивированном уголовном преследовании украинских граждан в России и на Крымском полуострове», изыскать способы помощи Украине в Международном суде ООН.

Напомним, сегодня в Крыму отмечают третью годовщину воссоединения полуострова с Россией.

Марин Ле Пен – лидер французской праворадикальной партии «Национальный фронт», кандидат в президенты Франции. По последним опросам общественного мнения, Ле Пен, неоднократно выступавшая за снятие антироссийских санкций и диалог с Москвой, лидирует – за нее готовы проголосовать 27% французов. Впрочем, по прогнозам политологов, во втором туре выборов она, скорее всего, проиграет.

Страсбург, Зоя Березина

Страсбург. Другие новости 16.03.17

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