Ростовчанин через соцсеть развращал 11-летнюю школьницу из Севастополя

Публикации за 16.03.17

Жителя Ростова-на-Дону задержали за развращение 11-летней севастопольской школьницы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», 24-летний молодой человек нашёл в социальной сети «ВКонтакте» школьницу из Севастополя и начал высылать ей фотографии интимного характера. Девочка рассказала об этом родителям, которые и обратились в правоохранительные органы.

Мужчина был задержан по месту жительства и доставлен в Севастополь для проведения следственных действий. Установлено, что интернет-извращенец находил себе в соцсетях жертв из разных регионов России.

Ростовчанину предъявлено обвинение по факту совершения развратных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Он находится под стражей, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 16.03.17

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