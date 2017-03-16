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Крым

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Публикации за 16.03.17

Как освоить федеральные деньги: в Крыму в очередной раз будут мониторить и оценивать ресурсную базу

Как освоить федеральные деньги: в Крыму в очередной раз будут мониторить и оценивать ресурсную базу

Минэкологии Крыма объявило несколько дорогих и странных конкурсов , главная цель которых, по сути, освоить выделенные из бюджета деньги.

Как передает корреспондент РИА , все специалисты сходятся в том, что недра Крыма давно и хорошо исследованы, библиография, на которую они ссылаются, насчитывает два десятка авторитетных источников. Тем не менее, министерство экологии и природных ресурсов Крыма почти одновременно объявило о четырех крупных закупках, касающихся геологии полуострова.

Победитель первого конкурса должен за 4 млн руб оценить «современное состояние ресурсной базы кухонной соли, солей магния и брома, йода, гипса на территории РК».

Эксперты полагают, что за эти деньги будут переписаны известные данные, «просто переложены бумаги». Потому что о крымской соли, например, есть отдельная научная книга.

Замминистра Алексей Яценко отвечая на вопрос РИА , не стал объяснять, зачем нужна оценка современного состояния, он сделал акцент на происхождении денег, но вспомнил и о старых бумагах: «Это деньги Федерального агентства по недропользованию – Москва! Есть федеральная программа воспроизводства сырьевой базы РФ. Работы по переоценке ресурсной базы мы проводим уже третий год. Мы переоцениваем то, что имеется, поднимаем все фонды, отчеты по перспективным месторождениям. И уже с теми требованиями, которые предъявляют к сырью российское законодательство, мы ставим точку».

Второй конкурс, объявленный министерством, касается нефтяных и газовых скважин, пробуренных в Крыму. Первоначальная сумма их инвентаризации составляет 8,2 млн руб. «Федеральные деньги! Нам их выделяют Роснедра! У нас пробурено около 800 скважин, четыре, которые уже представляли экологическую угрозу, мы ликвидировали», –комментирует Алексей Яценко.

То же самое и с третьим конкурсом – на проведение мониторинга (за 6,3 млн руб) подземных вод: «Мы обязаны мониторить… И в прошлом году мониторили».

Есть еще и четвертый конкурс: «Оценка современного состояния месторождений питьевых и технических подземных вод нераспределённого фонда недр с целью приведения их запасов в соответствие с действующим законодательством на территории Республики Крым» стоимостью 2 млн руб. Источник финансирования – бюджет Республики Крым (средства из федерального бюджета, предоставляемые в виде субвенций бюджету субъекта РФ).

Привести запасы вод в соответствие с законодательством – действительно, непростая задача, но желающих освоить бюджетные деньги это не пугает: судя по конкурсной документации, кроме «Крымгеологии», у которой, безусловно, давно есть все данные по всем объектам, которые надо оценить и промониторить, принять участие в исследовании крымских недр хотят специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 16.03.17

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