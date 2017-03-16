Как освоить федеральные деньги: в Крыму в очередной раз будут мониторить и оценивать ресурсную базу

Публикации за 16.03.17

Минэкологии Крыма объявило несколько дорогих и странных конкурсов , главная цель которых, по сути, освоить выделенные из бюджета деньги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все специалисты сходятся в том, что недра Крыма давно и хорошо исследованы, библиография, на которую они ссылаются, насчитывает два десятка авторитетных источников. Тем не менее, министерство экологии и природных ресурсов Крыма почти одновременно объявило о четырех крупных закупках, касающихся геологии полуострова.

Победитель первого конкурса должен за 4 млн руб оценить «современное состояние ресурсной базы кухонной соли, солей магния и брома, йода, гипса на территории РК».

Эксперты полагают, что за эти деньги будут переписаны известные данные, «просто переложены бумаги». Потому что о крымской соли, например, есть отдельная научная книга.

Замминистра Алексей Яценко отвечая на вопрос РИА «Новый День», не стал объяснять, зачем нужна оценка современного состояния, он сделал акцент на происхождении денег, но вспомнил и о старых бумагах: «Это деньги Федерального агентства по недропользованию – Москва! Есть федеральная программа воспроизводства сырьевой базы РФ. Работы по переоценке ресурсной базы мы проводим уже третий год. Мы переоцениваем то, что имеется, поднимаем все фонды, отчеты по перспективным месторождениям. И уже с теми требованиями, которые предъявляют к сырью российское законодательство, мы ставим точку».

Второй конкурс, объявленный министерством, касается нефтяных и газовых скважин, пробуренных в Крыму. Первоначальная сумма их инвентаризации составляет 8,2 млн руб. «Федеральные деньги! Нам их выделяют Роснедра! У нас пробурено около 800 скважин, четыре, которые уже представляли экологическую угрозу, мы ликвидировали», –комментирует Алексей Яценко.

То же самое и с третьим конкурсом – на проведение мониторинга (за 6,3 млн руб) подземных вод: «Мы обязаны мониторить… И в прошлом году мониторили».

Есть еще и четвертый конкурс: «Оценка современного состояния месторождений питьевых и технических подземных вод нераспределённого фонда недр с целью приведения их запасов в соответствие с действующим законодательством на территории Республики Крым» стоимостью 2 млн руб. Источник финансирования – бюджет Республики Крым (средства из федерального бюджета, предоставляемые в виде субвенций бюджету субъекта РФ).

Привести запасы вод в соответствие с законодательством – действительно, непростая задача, но желающих освоить бюджетные деньги это не пугает: судя по конкурсной документации, кроме «Крымгеологии», у которой, безусловно, давно есть все данные по всем объектам, которые надо оценить и промониторить, принять участие в исследовании крымских недр хотят специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 16.03.17

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