«За Крым!» Украина отобрала корабль у европейской компании

Публикации за 16.03.17

Впервые в истории Украины конфисковано судно. Этим похвастались в военной прокуратуре Южного региона Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Малиновский районный суд Одессы решил оставить Украине танзанийский сухогруз «Sky Moon», ранее арестованный на реке Дунай за заход в Крым.

Капитана сухогруза суд признал виновным в «перемещении вне украинского таможенного контроля с территории АР Крым более 3 тысяч тонн технической соды». Кроме конфискации судна, суд решил забрать в пользу незалежной и сам «предмет контрабанды», оцененный в почти 18,5 млн грн (порядка 40,6 млн рублей). С такими большими партиями товара, подлежащими конфискации, как сообщают в военной прокуратуре Украины, местные правоохранители еще не сталкивались.

Но на этом в незалежной решили не останавливаться. В настоящее время решается вопрос о том, чтобы привлечь к ответственности представителя владельца сухогруза – гражданина Румынии, по мнению военной прокуратуры, «организовавшего совершение этого преступления». До этого уголовное дело возбудили в отношении представителя владельца груза, который перевозило судно, и капитана «Sky Moon», сирийца, которого могут посадить на срок до 5 лет за «нарушение правил въезда на временно оккупированную территорию Украины».

«По результатам расследования военная прокуратура намерена официально проинформировать власти Чехии о нарушении, зарегистрированным на ее территории юридическим лицом, европейских санкций, касающихся запрета торговли с временно оккупированной территорией АР Крым», – сообщили в военной прокуратуре Украины.

Одесса, Леонид Маковецкий

Одесса. Другие новости 16.03.17

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