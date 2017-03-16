NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 16.03.17

«За Крым!» Украина отобрала корабль у европейской компании

«За Крым!» Украина отобрала корабль у европейской компании

Впервые в истории Украины конфисковано судно. Этим похвастались в военной прокуратуре Южного региона Украины.

Как передает корреспондент РИА , Малиновский районный суд Одессы решил оставить Украине танзанийский сухогруз «Sky Moon», ранее арестованный на реке Дунай за заход в Крым.

Капитана сухогруза суд признал виновным в «перемещении вне украинского таможенного контроля с территории АР Крым более 3 тысяч тонн технической соды». Кроме конфискации судна, суд решил забрать в пользу незалежной и сам «предмет контрабанды», оцененный в почти 18,5 млн грн (порядка 40,6 млн рублей). С такими большими партиями товара, подлежащими конфискации, как сообщают в военной прокуратуре Украины, местные правоохранители еще не сталкивались.

Но на этом в незалежной решили не останавливаться. В настоящее время решается вопрос о том, чтобы привлечь к ответственности представителя владельца сухогруза – гражданина Румынии, по мнению военной прокуратуры, «организовавшего совершение этого преступления». До этого уголовное дело возбудили в отношении представителя владельца груза, который перевозило судно, и капитана «Sky Moon», сирийца, которого могут посадить на срок до 5 лет за «нарушение правил въезда на временно оккупированную территорию Украины».

«По результатам расследования военная прокуратура намерена официально проинформировать власти Чехии о нарушении, зарегистрированным на ее территории юридическим лицом, европейских санкций, касающихся запрета торговли с временно оккупированной территорией АР Крым», – сообщили в военной прокуратуре Украины.

Одесса, Леонид Маковецкий

Одесса. Другие новости 16.03.17

Как освоить федеральные деньги: в Крыму в очередной раз будут мониторить и оценивать ресурсную базу. / Ростовчанин через соцсеть развращал 11-летнюю школьницу из Севастополя. / Букет на полмиллиона: в Джанкое задержали продавца лесных подснежников.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter