В Симферополе вышел из берегов Салгир (ФОТО)

Публикации за 16.03.17

Река Салгир в Симферополе ведет себя нехорошо: уровень воды поднимается. Местами Салгир уже выходит из берегов, вызывая беспокойство горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бурлящие потоки воды переливаются за бордюры. Вода несет с собой и потоки мусора. Фотографии происходящего горожане размещают в соцсетях.

В ГУ МЧС Крыма заверили, что ситуация с Салгиром находится «под контролем».

В Водоканале Симферополя пояснили, что уже начат спуск воды, связанный с поднятием уровня рек, и добавили, что за реку «отвечает муниципалитет». Впрочем, в администрации Симферополя эти данные не подтверждают, отмечает портал «Наш Крым».

Фото портала «Наш Крым

Река Салгир – самая длинная река Крыма. Считается одной из главных водных артерий полуострова. Русло реки пересекает Симферополь, а Салгирская оросительная система обеспечивает город питьевой водой. Также воды Салгира используются для нужд ТЭЦ. Крымские сельскохозяйственные предприятия применяют ресурсы Салгира для полива.

Симферополь, Зоя Березина

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