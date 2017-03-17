Минэкологии Крыма не интересует возможность экологической катастрофы на Камыш-Буруне

Публикации за 17.03.17

На Камыш-Бурунском хранилище отходов кого-то оштрафовали – вот и все, что нужно знать крымчанам о том, кто и чем там занимается

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история вопроса такова. О банкротстве Камыш-Бурунского Железорудного комбината (ЖРК) заговорили в 1998 году. После долгих лет добычи железной руды там скопились отходы производства, называемые шламом или хвостами. В момент приватизации КБ ЖРК отвалы никто не считал, они нигде не числились и в придачу к комбинату не прилагались.

Считается, что в шламовом озере ЖРК не менее 50 млн тонн отходов, которые содержат не только железо, но и другие ценные химические элементы, а, возможно, и ядовитые вещества. Хвосты сваливали в Чурубашское озеро у посёлка Приозёрное. Теперь более двух квадратных километров водоема превращены в нижнее и верхнее хвостохранилища, разделённые трассой. Хвостохранилище окружено рвом шириной более 50 метров, имеющим прямое сообщение с морем, и песчаным валом – дамбой – укреплённым выросшими деревьями.

Лет пять назад эта оградительная дамба, расположенная буквально в двухстах метрах от городского пляжа, была превращена в песчаный карьер. То есть песок, когда-то завезенный сюда для защиты, стали «добывать» и вывозить. В 2014 году природоохранная прокуратура пыталась (безуспешно) процесс остановить. Объемы добычи существенно увеличились в 2016 году – спрос на песок вырос из-за активного строительства в Керчи. Каковы могут быть последствия прорыва дамбы, когда отходы попадут в море, не знает никто.

РИА «Новый День» задал вопрос заместителю министра экологии и природных ресурсов Крыма Алексею Яценко: какова ситуация на хвостохранилище сегодня? Он рассказал: одному из недропользователей выдана лицензия на использование самих отходов, которые оценены как полезные ископаемые. То есть, подчеркнем, Минэкологии имеет к этому искусственному «месторождению» отношение.

Что касается дамбы, то она является гидротехническим сооружением. «Там много лет идут какие-то судебные разбирательства: это песок, не отходы», – сообщил замминистра.

На уточняющий вопрос, продолжается ли разборка дамбы, Яценко сообщил : «Мы выезжали несколько раз, но гидротехнические сооружения – не полномочия Минэкологии, это не пользование недрами, там разбирается прокуратура, какие-то решения были приняты, люди были оштрафованы ». Более подробную информацию получить так и не удалось.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 17.03.17

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