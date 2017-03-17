Прокуратура Крыма «уволила» чиновника-предпринимателя – во избежание коррупции

Публикации за 17.03.17

Директор муниципального унитарного предприятия в Ленинском районе лишился свой должности, так как одновременно возглавлял коммерческую структуру.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в ходе проверки сотрудники Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры выяснили, что руководители трёх МУПов занимали должности руководителя коммерческой организации и являлись соучредителями иных предприятий, что напрямую нарушает законодательство.

«Руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях», – напоминает пресс-служба Прокуратуры Крыма, отмечая, что данная мера гарантирует, что глава МУПа не будет действовать в интересах третьих лиц.

В связи с нарушением закона, прокурор внёс главе администрации Ленинского района представление. По результатам его рассмотрения один директор МУП уволен с занимаемой должности, двое других руководителей вышли из состава учредителей коммерческих предприятий.

Ленинский район, Галия Шакирова

Ленинский район. Другие новости 17.03.17

На трехлетие «Крым наш» в Кургане покажут мультфильм «Три богатыря на дальних берегах». / Круговорот песка в Крыму: замки растут, пляжи сокращаются. / Минэкологии Крыма не интересует возможность экологической катастрофы на Камыш-Буруне. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»