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Крым

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Публикации за 17.03.17

В море сновидений: крымчанам чаще всего снятся волны и дельфины / А чеченцам – Путин

В море сновидений: крымчанам чаще всего снятся волны и дельфины А чеченцам – Путин

В преддверии Всемирного дня сна, который отмечается 17 марта, аналитики популярного российского поисковика выяснили, что снится жителям разных регионов страны.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», исследование проводилось на основе запросов пользователей «Яндекса» о толковании сновидений из разных уголков России. Кстати, таковых каждую неделю насчитывается около полумиллиона.

Как сообщают аналитики поисковика, крымчанам чаще остальных россиян снится море, а также волны и дельфины. Кроме того, в десятке самых популярных объектов сновидений оказались орех грецкий, черешня, абрикос, персик и шторм.

Чуть реже снятся крабы, арбузы, самолёты и поезда. А вот сны о метро, которые лидируют в запросах москвичей и жителей Санкт-Петербурга, горах – самых популярных у дагестанцев и населения Кабардино-Балкарии, и раках, излюбленном лакомстве почти всего Юга России, жителей полуострова практически не посещают.

«Самые распространённые сновидения не зависят от места жительства…Тем не менее, в каждом регионе есть свои характерные сны – те, толкования которых здесь ищут больше, чем в среднем… Тигры снятся на Дальнем Востоке – там, где они водятся в реальности. Медведи чаще снятся на Чукотке, в Магаданской области и в Якутии, лоси – в Карелии, Вологодской, Ярославской и Костромской областях, олени – в Якутии и Ненецком АО, раки – рядом с Волгой и Доном. А вот собак и кошек везде примерно поровну», – отмечает «Яндекс».

Авторы исследования заметили, что россиян, за исключением Дальнего Востока. Чукотки, Алтая и Ненецкого АО, практически не беспокоят стихийные бедствия и природные аномалии.

Примечательно, что единственным конкретным человеком, которого жители страны видят в сновидениях, оказался российский президент Владимир Путин. Чаще всего он «навещает» чеченцев.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 17.03.17

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