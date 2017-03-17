NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 17.03.17

Украина начала борьбу против переселенцев из Крыма и Донбасса / «В тюрьме даже лучше»

Украина начала борьбу против переселенцев из Крыма и Донбасса «В тюрьме даже лучше»

В Киеве у здания городской Рады переселенцы из Крыма и ЛДНР устроили бессрочный пикет.

Как передаёт корреспондент РИА , граждане Украины, покинувшие полуостров и территорию самопровозглашенных республик, оказались в «ловушке» киевских властей. Переселенцы не могут вернуться на родину, так как утверждают: там их считают предателями. А на Украине их третируют. Они лишены права голоса, каждые полгода должны обновлять документы, кроме того, как утверждают пикетчики, за ними следят. Люди находятся в отчаянном положении, у многих нет денег на жилье, на продукты и лекарства, а действующие власти про переселенцев забыли. Пикетчики требуют разработать комплекс мер по социальной адаптации и реинтеграции переселенцев.

«Прошло три года после Майдана. и фактически государство начало борьбу против переселенцев. Мы находимся в худших условиях, чем те люди, которые вернулись из мест лишения свободы. Государство не выполняет элементарных обязательств перед гражданами Украины, нарушаются наши права. И уже я могу сказать, что в Украине сложилась большая дискриминационная общественная группа – это люди, которые выехали с Луганской и Донецкой областей и Крыма», – цитирует ФАН координатора луганской коалиции «Граждане за прозрачность действий власти» Олега Перетяка.

Таким образом, отмечает Перетяка, обещания киевских властей были обманом, а переселенцы расплачиваются за доверие.

Отметим, на Украине находится более 1,6 млн переселенцев из Донбасса и Крыма. В этом году каждая такая семья получила в качестве помощи от украинских властей до 500 гривен (1 тыс рублей).

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 17.03.17

В море сновидений: крымчанам чаще всего снятся волны и дельфины. А чеченцам – Путин. / «Тайны» крымских бизнесменов опубликуют в Интернете. Сведения о доходах и налогах предприятий начнут размещать в сети с 1 июля. / В Ялте зоопарк «Сказка» закроют на три месяца.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter