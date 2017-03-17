Украина начала борьбу против переселенцев из Крыма и Донбасса / «В тюрьме даже лучше»

Публикации за 17.03.17

В Киеве у здания городской Рады переселенцы из Крыма и ЛДНР устроили бессрочный пикет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», граждане Украины, покинувшие полуостров и территорию самопровозглашенных республик, оказались в «ловушке» киевских властей. Переселенцы не могут вернуться на родину, так как утверждают: там их считают предателями. А на Украине их третируют. Они лишены права голоса, каждые полгода должны обновлять документы, кроме того, как утверждают пикетчики, за ними следят. Люди находятся в отчаянном положении, у многих нет денег на жилье, на продукты и лекарства, а действующие власти про переселенцев забыли. Пикетчики требуют разработать комплекс мер по социальной адаптации и реинтеграции переселенцев.

«Прошло три года после Майдана. и фактически государство начало борьбу против переселенцев. Мы находимся в худших условиях, чем те люди, которые вернулись из мест лишения свободы. Государство не выполняет элементарных обязательств перед гражданами Украины, нарушаются наши права. И уже я могу сказать, что в Украине сложилась большая дискриминационная общественная группа – это люди, которые выехали с Луганской и Донецкой областей и Крыма», – цитирует ФАН координатора луганской коалиции «Граждане за прозрачность действий власти» Олега Перетяка.

Таким образом, отмечает Перетяка, обещания киевских властей были обманом, а переселенцы расплачиваются за доверие.

Отметим, на Украине находится более 1,6 млн переселенцев из Донбасса и Крыма. В этом году каждая такая семья получила в качестве помощи от украинских властей до 500 гривен (1 тыс рублей).

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 17.03.17

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