В Крым пытались ввезти 6,5 килограммов «колёс» / В обшивке автомобиля Lexus RX крымские пограничники обнаружили 8,5 тысяч различных таблеток

Публикации за 17.03.17

На пограничном пункте пропуска «Перекоп» задержали россиянина, пытавшегося провезти в Крым с территории Украины крупную партию медикаментов.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», 8,5 тысяч различных таблеток общим весом более 6 килограммов пограничники обнаружили в обшивке автомобиля.

«Гражданин РФ прибыл в пункт пропуска «Перекоп» со стороны Украины. В ходе досмотра его автомобиля Lexus RX пограничники выявили признаки вскрытия обшивки салона. Во время более тщательного осмотра они обнаружили указанное количество таблеток неизвестного происхождения. Спрятаны они были в обшивке передних и задних дверей машины и полости воздушного фильтра», – сообщает пресс-служба погрануправления УФСБ России по Республики Крым, добавив, что все находки направлены на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что накануне Нового года в пункте пропуска «Джанкой» пограничники задержали киевского врача, который в своей машине пытался провезти на полуостров 50 килограммов медикаментов.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 17.03.17

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