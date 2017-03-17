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Крым

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Публикации за 17.03.17

Крым предупредили о резком похолодании

Крым предупредили о резком похолодании

В Крыму предупредили о резком похолодании.

Как передаёт корреспондент РИА , на полуострове с вечера 17 марта по 20 марта ожидается понижение ночных температур до 0 градусов, в горах до -1 градуса мороза. Днём будет чуть теплее от +3 до +8 градусов. В целом в праздничные дни в Крыму дождливо, в горах выпадут сильные осадки, местами туман. К тому же будет дуть юго-западный ветер местами до 15 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными условиями в МЧС Крыма рекомендуют не выходить на лодках в море, альпинистам и туристам настоятельно рекомендуется воздержаться от прогулок в горнолесной местности, а также в период ухудшения погодных условий исключить нахождение на труднодоступных участках крымских гор.

Напомним Севастополь и Крым в честь воссоединения с Россией будут отдыхать 3 дня: с 18 по 20 марта.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 17.03.17

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