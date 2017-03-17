NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 17.03.17

«Шейте, доктор...» Хирург призвал срочно пришить Донбасс к России / Пока не поздно

«Шейте, доктор...» Хирург призвал срочно пришить Донбасс к России Пока не поздно

Донецкая и Луганская республики не выживут без России, мы должны сделать все для их интеграции, заявил главный по официальной версии мотоциклист РФ Александр Залдостанов (Хирург).

«Говорю как врач – кровоточащие обрубки можно только пришивать, иначе они только отомрут», – сообщил Хирург в Ливадийском дворце на заседании Интеграционного комитета «Россия – Донбасс».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Залдостанов подчеркнул, что терпение в ДНР и ЛНР кончается и «мосты сожжены». «Крымский мост – мост в будущее, все другие мосты (имеется в виду – с Украиной – прим. НД) – сгорели, пепел один», – резюмировал Залодостанов и добавил, что «пришло время действовать».

Справка РИА «Новый День»

Согласно данным Википедии, Александр Залдостанов, родившийся в семье врачей, окончил 3-й Московский медицинский институт и ординатуру, по другим сведениям, обучение в мединституте не завершил. Врачом не работал и вообще работал только в байкерском клубе.

Ливадия, Зоя Березина

Ливадия. Другие новости 17.03.17

Крым предупредили о резком похолодании. / Власти Ялты два года не могут снести полуразрушенный павильон, опасный для горожан. / Черноморский детектив: почему спасением севшего на мель сухогруза руководил командующий ЧФ.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter