Публикации за 17.03.17

Донецкая и Луганская республики не выживут без России, мы должны сделать все для их интеграции, заявил главный по официальной версии мотоциклист РФ Александр Залдостанов (Хирург).

«Говорю как врач – кровоточащие обрубки можно только пришивать, иначе они только отомрут», – сообщил Хирург в Ливадийском дворце на заседании Интеграционного комитета «Россия – Донбасс».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Залдостанов подчеркнул, что терпение в ДНР и ЛНР кончается и «мосты сожжены». «Крымский мост – мост в будущее, все другие мосты (имеется в виду – с Украиной – прим. НД) – сгорели, пепел один», – резюмировал Залодостанов и добавил, что «пришло время действовать».

Справка РИА «Новый День»

Согласно данным Википедии, Александр Залдостанов, родившийся в семье врачей, окончил 3-й Московский медицинский институт и ординатуру, по другим сведениям, обучение в мединституте не завершил. Врачом не работал и вообще работал только в байкерском клубе.

Ливадия, Зоя Березина

Ливадия. Другие новости 17.03.17

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