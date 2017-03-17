Среди крымчан насчитали 200 рублевых миллионеров

Публикации за 17.03.17

В Крыму насчитали около 200 рублевых миллионеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», налоговики подвели промежуточный подсчет поданных жителями полуострова деклараций о полученных в 2016 году доходах.

Пока в налоговой службе зарегистрировали порядка 10 тысяч деклараций, что составляет 25% от общего ожидаемого числа таких документов. Всего налоговики надеются принять 40 тысяч деклараций и отправить в бюджет 500 миллионов рублей.

«Основная масса декларантов (более 8 тысяч) заявила доходы до 1 миллиона рублей, 185 человек – от 1 миллиона до 10, четверо – от 10 миллионов до 100 и пока один человек задекларировал доход от 100 до 500 миллионов рублей», – сообщили в пресс-службе управления налоговой службы по Крыму.

Декларации от крымчан будут приниматься до 2 мая, а сам налог на доход можно оплатить не позднее 15 июля.

Напомним, согласно прошлогодним данным по декларационной компании, в Крыму насчитывалось около 950 граждан, заработавших в 2015 году более миллиона рублей. Доход больше 100 миллионов рублей получили 8 крымчан.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.03.17

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