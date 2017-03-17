В Крыму построят три военных корабля «Каракурт» / Строительство двух уже началось, третий – на очереди

Публикации за 17.03.17

В Феодосии на судостроительном заводе «Море» построят три малых ракетных корабля «Каракурт».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», строительство первого корабля было начато в прошлом году, а сегодня состоялась закладка второго. В конце года также планируется закладка ещё одного военного судна. «Каракурты» будут оснащены ракетным комплексом «Калибр», который уже доказал свою эффективность в Сирии. Ожидается, что последний – третий корабль будет достроен не позднее 2020 года.

Помимо крымского завода, корабли для Военно-Морского флота России строятся на петербургском предприятии «Пелла», а также на Зеленодольском судостроительном заводе.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 17.03.17

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