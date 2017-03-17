Зубков придумал сказку о «Сказке»? Налоговая не собирается закрывать зоопарк

Публикации за 17.03.17

Крымский бизнесмен Олег Зубков придумал того чего нет, сообщив о закрытии своего зоопарка «Сказка» на три месяца, и обвинив в этом налоговую службу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой позиции придерживаются в самой налоговой службе, представители которой взялись опровергнуть ранее сделанное бизнесменом заявление.

«Заявление господина Зубкова о закрытии налоговыми органами зоопарка «Сказка» не соответствует действительности», – заявили налоговики, пояснив, что «механизм приостановки деятельности организаций используется налоговыми органами в исключительных случаях», а выявленные нарушения в зоопарке Зубкова «под такие меры наказания не подпадают».

Санкцией для крымского бизнесмена в данном случае станет штраф в несколько десятков тысяч рублей.

Напомним, о закрытии «Сказки» Зубков написал в своем блоге, рассказав, что причиной этого стала проверка налоговой, показавшая, что на билетах в зоопарк не были указаны реквизиты типографии, которая их отпечатала. Налоговые инспекторы классифицировали выявленные нарушения как «нарушения целого ряда статей федерального законодательства в отношении применения контрольно-кассовой техники».

Как уже сообщал РИА «Новый День», в 2017 году Зубков успел в очередной раз оскандалиться, публично пожалев о воссоединении Крыма с Россией. По его мнению, жизнь крымчан была бы куда лучше, если бы никаких изменений со статусом полуострова не произошло. До этого он заявлял о своем намерении стать гражданином Турции, и открыть там аналогичный сафари-парку «Тайган» объект.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.03.17

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