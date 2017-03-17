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Публикации за 17.03.17

В Симферополе лайнер с пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы

В Симферополе лайнер с пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы

В аэропорту «Симферополь» самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» выкатился за пределы полосы.

Как передаёт корреспондент РИА , ЧП произошло сегодня во второй половине дня, когда рейс U6-2932 готовился к вылету в Екатеринбург. В результате происшествия пострадавших нет, также не получило повреждений и само воздушное судно. В настоящее время выясняется, по какой причине произошёл инцидент. Тем временем пассажиры размещены в терминале аэропорта и ожидают вылета на резервном самолёте.

При этом в социальных сетях очевидцы происшествия отмечают, что самолёт съехал с рулёжной дорожки, чтобы избежать столкновения с аэробусом, который в этот момент совершил посадку, правда, такую версию официальные источники не подтверждают.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 17.03.17

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