Служба капстроительства Крыма незаконно потратила больше миллиарда рублей

Публикации за 17.03.17

Служба капительного строительства Крыма за год работы (с января 2016 года) допустила нарушения на 1,3 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неправомерную трату выявила проверка службы финансового надзора Крыма (Крымфиннадзора).

«При отсутствии проектно-сметной документации перечислены авансы подрядчикам на выполнение строительно-монтажных работ в размере 1,2 млрд рублей, а также оплачены работы по изготовлению проектно-сметной документации на сумму 54,1 млн рублей, которая на момент проверки отсутствовала», – пояснили в Крымфиннадзоре.

Материалы с фактами нарушений сотрудники службы передали в комитет по противодействию коррупцию Крыма.

Напомним, в декабре 2016 года глава Крыма Сергей Аксенов отстранил возглавлявшего на тот момент службу капстроительства Ивана Пойду, заподозрив его в срыве мероприятий ФЦП, и поручил организовать в его отношении служебную проверку. В феврале этого года Пойду, проработавшего в качестве руководителя менее полугода, уволили, а на его место назначили Василия Недзельского, до этого занимавшего должность первого заместителя службы капстроительства.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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