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Крым

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Публикации за 17.03.17

Захарченко – левобережной Украине: айда в интеграцию с Россией!

Захарченко – левобережной Украине: айда в интеграцию с Россией!

Двери недавно созданного Интеграционного комитета «Россия – Донбасс», в рамках которого независимые донецкие республики проходят «обкатку» перед вступлением в законодательное, экономическое и политическое поле России, открыт для всех желающих регионов падающей в пропасть Украины.

Как передаёт корреспондент , такое заявление для прессы сделал в Ливадийском дворце лидер Донецкой народной республики Александр Захарченко после заседания Интеграционного комитета .

«Мы двумя руками «за», если будет Запорожская народная республика, Днепропетровская народная республика…», – пригласил желающих глава ДНР.

В свою очередь, лидер ЛНР Игорь Плотницкий отметил, что будущие отношения независимого Донбасса и Украины зависят от действий официального Киева. «Если Киев признает Донецк и Луганск – можем разговаривать!», – пообещал Плотницкий, и добавил, говоря об интеграционном процессе, что в ДНР и ЛНР учли «все шероховатости на примере Крыма».

По его словам, еще с 2014 года власти республик Донбасса обсуждали эти вопросы, а сейчас вся юридическая база ДНР и ЛНР «адаптирована к законам Российской Федерации во всех сферах жизни».

«Нет препятствий для работы в РФ», – заверил Плотницкий. «Мы видели все это на примере Крыма, – повторил он, – и пошли этим путем (адаптируя законодательство – прим. НД.)».

Напомним, сегодня в Ливадийском дворце состоялось учредительное заседание Интеграционного комитета «Россия – Донбасс», на котором Захарченко и Плотницкий заявили, что у Донбасса есть только один путь – «в Россию», и первый решительный шаг в этом направлении уже сделан.

Ранее, комментируя судьбу ряда регионов Украины, Захарченко уже говорил, что украинские войска должны покинуть всю территорию Донецкой области. «И в город Николаев, и в славную Каховку, и в Одессу мы придем как хозяева, а также в Херсон, Днепропетровск, Запорожье», – эмоционально высказался лидер донецкой республики после исполнения военной песни «Давай закурим» в квартете с Захаром Прилепиным, Александром Скляром и Алексеем Поддубным (Джанго).

Ливадия, Зоя Березина

Ливадия. Другие новости 17.03.17

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