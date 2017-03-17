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Крым

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Публикации за 17.03.17

ЕС вновь отказался признавать российский Крым / И призвал присоединиться к антироссийским санкциям все страны ООН

ЕС вновь отказался признавать российский Крым И призвал присоединиться к антироссийским санкциям все страны ООН

Накануне третьей годовщины присоединения Крыма к России

верховный представитель Евросоюза Федерика Могерини обратилась ко всем странам ООН с призывом присоединиться к антироссийским санкциям.

«Европейский Союз остается привержен полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. ЕС вновь призывает страны-члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262. Европейский Союз не признает ни проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове, ни избранных местных или национальных представителей», – говорится в заявлении.

Могерини призвала призываем освободить первого заместителя председателя Меджлиса (организация запрещена в России) Ахтема Чийгоза, снять обвинения с заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, а также освободить Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Между тем, как уже сообщал , 19 марта в Крым с официальным визитом прибывают депутаты Европейского и четырех национальных парламентов стран Евросоюза, а также зарубежных левых партий. Они намерены встретиться с правительством и общественностью РК и Севастополя, севастопольским митрополитом и муфтием Крыма, а также уполномоченным по правам человека.

Брюссель, Платон Ефимчук

Брюссель. Другие новости 17.03.17

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