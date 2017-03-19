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Крым

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Публикации за 19.03.17

Украина грозит европейским политикам

Украина грозит европейским политикам

Украина грозит уголовным преследованием политикам разных стран, приехавших сегодня в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня начался официальный визит на полуостров делегации, в состав которой вошли депутаты Европарламента и разных стран Евросоюза, а также СНГ и Латинской Америки. В течение ближайших двух дней они намерены встретиться с руководством РК и Севастополя, общественниками и населением, чтобы составить собственное мнение о жизни на полуострове.

Реакция Украины на этот визит была ожидаемой: «СБУ должна подготовить и представить на рассмотрение СНБО Украины перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в аннексированный Крым»,– заявил секретарь Совбеза Александр Турчинов, отметив, что в случае подтверждения этой информации на заседании СНБО будет рассматриваться вопрос о введении против них санкций.

Турчинов добавил: «Кроме того, проверке подлежит также информация относительно участия в этой пропагандистской акции украинских граждан, и в случае подтверждения их пребывания в Крыму, должны быть открыты уголовные производства в соответствии с действующим законодательством».

Киев, Платон Ефимчук

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