Журналисту, призывавшему изолировать Крым, грозит изоляция

Публикации за 20.03.17

Сегодня на судебном заседании в Симферополе прокурор зачитает обвинение в отношении журналиста украинской версии американской вещательной организации «Радио Свобода» Николая Семены.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ранее в отношении Семены было возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 280.1 УК РФ – «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В своих публикациях журналист призывал изолировать полуостров и вернуть его Украине с помощью проведения боевых операций.

Первое слушание состоится в Железнодорожном районном суде Симферополя и начнётся с обвинительного заключения прокурора. Затем стороны процесса определят порядок рассмотрения дела.

Сам украинский журналист не признаёт вины, утверждая, что статью о необходимости блокады Крыма написал в «состоянии эмоционального возбуждения» и отправил своим друзьям на «Радио Свобода», чтобы «поделиться мыслью».

Обвиняемый в сепаратизме Семена находится в Крыму под подпиской о невыезде.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.03.17

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