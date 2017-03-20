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Крым

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Публикации за 20.03.17

Украинские угрозы не напугали приехавших в Крым зарубежных парламентариев / Скорее, воодушевили

Украинские угрозы не напугали приехавших в Крым зарубежных парламентариев Скорее, воодушевили

Прибывшие на Крымский полуостров европейские политики не боятся санкций, которые для них готовит официальный Киев.

Как сообщает корреспондент РИА , депутат парламента Чехии от партии «Свобода и прямая демократия» Ярослав Голик заявил, что «ожидал такой реакции от Киева и готов стать персоной нон грата». Сербский парламентарий Милован Бойич (Радикальная партия), в свою очередь, заверил, что санкции его не пугают. Более того – в интервью «Известиям» он признался: гордится тем фактом, что украинские власти могут внести его в «черные списки», тем более что в Киев он «всё равно не собирался».

Заявления Киева «показывают лишь реальную сущность украинской власти», считает член британской Партии независимости Найджел Суссман. «Какой смысл от этих санкций? Как я могу узнать, что в Крыму происходит, если я не имею возможности здесь находиться?», – риторически заметил он.

Напомним, накануне на полуостров с трехдневным визитом прибыла делегация парламентариев ряда стран. В Крым приехали депутаты из Киргизии, активист бразильского Движения безземельных крестьян в Восточной Европе и Азии, директор черногорского Движения за нейтральность. Вместе с тем, представители Венгрии, Латвии, Литвы и Украины на полуостров не приехали, хотя изначально их визит планировался.

Вчера вечером секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) собирается ввести санкции в отношении политиков Европы, СНГ и Латинской Америки, приехавших в «аннексированный» Крым. Также он пригрозил неугодным Киеву визитерам уголовными делами.

Симферополь, Зоя Березина

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