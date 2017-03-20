Украинские угрозы не напугали приехавших в Крым зарубежных парламентариев / Скорее, воодушевили

Публикации за 20.03.17

Прибывшие на Крымский полуостров европейские политики не боятся санкций, которые для них готовит официальный Киев.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», депутат парламента Чехии от партии «Свобода и прямая демократия» Ярослав Голик заявил, что «ожидал такой реакции от Киева и готов стать персоной нон грата». Сербский парламентарий Милован Бойич (Радикальная партия), в свою очередь, заверил, что санкции его не пугают. Более того – в интервью «Известиям» он признался: гордится тем фактом, что украинские власти могут внести его в «черные списки», тем более что в Киев он «всё равно не собирался».

Заявления Киева «показывают лишь реальную сущность украинской власти», считает член британской Партии независимости Найджел Суссман. «Какой смысл от этих санкций? Как я могу узнать, что в Крыму происходит, если я не имею возможности здесь находиться?», – риторически заметил он.

Напомним, накануне на полуостров с трехдневным визитом прибыла делегация парламентариев ряда стран. В Крым приехали депутаты из Киргизии, активист бразильского Движения безземельных крестьян в Восточной Европе и Азии, директор черногорского Движения за нейтральность. Вместе с тем, представители Венгрии, Латвии, Литвы и Украины на полуостров не приехали, хотя изначально их визит планировался.

Вчера вечером секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) собирается ввести санкции в отношении политиков Европы, СНГ и Латинской Америки, приехавших в «аннексированный» Крым. Также он пригрозил неугодным Киеву визитерам уголовными делами.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 20.03.17

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