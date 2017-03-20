В России озвучили диагноз: Киев утратил логику и агонизирует

Публикации за 20.03.17

В действиях официального Киева нет никакой логики, а их итогом станет то, что скоро на Украину не сможет въехать ни один иностранец. Так прокомментировал Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов угрозы украинских властей ввести санкции против европейских депутатов, посетивших полуостров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Мурадова, Киев противоречит сам себе. С одной стороны, они требуют, чтобы на полуостров приезжали международные наблюдатели, а с другой – грозят санкциями, пояснил он. «У них скоро депутаты парламентов всех стран и вовсе все иностранные граждане станут невъездными на Украину. Видимо, это то, чего они добиваются. А ведь гости к нам приезжают только для того, чтобы своими глазами увидеть, как мирно и благополучно живет современный Крым», – сказал Мурадов в интервью РИА Новости.

В свою очередь, в комментарии «Лайфу» член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев указал, что украинские санкции не могут противостоять объективным международным процессам, это не более чем агония официальных киевских властей. И едва ли эти меры серьёзно скажутся на политиках, которые уже побывали в Крыму или приедут на полуостров в будущем.

По его словам, все заявления киевских чиновников – всего лишь попытки «показывать, что Крым все еще украинский». «Это все от того, что Порошенко совсем не удерживает ситуацию», – отметил Шхагошев.

Депутат также добавил, что в мире становится все больше «адекватных людей», которые «внимательно изучают международные процессы и признают референдум» (о воссоединении Крыма с Россией – прим. НД.). Кроме того, отметил он, сейчас в Европе «хотят реально видеть, как люди сегодня живут (в Крыму) и на самом ли деле они хотели жить в составе РФ». «Ответ – да, хотели. Санкции – это некая агония», – заключил депутат.

В комитете Госдумы по делам национальностей считают, что Крым может стать местом урегулирования разногласий между ЕС и Россией, а лучшее место для такого урегулирования – Ливадийский дворец, где в минувшую пятницу прошло учредительное заседание Интеграционного комитета «Россия – Донбасс». Визиты европейских депутатов в Крым – это «ручеек правдивой информации для западного общества», и, в конечном итоге, такие «десанты» помогут прекратить антироссийскую истерию в западных СМИ, считают в комитете.

Напомним, в Крым накануне с трехдневным визитом прибыла делегация депутатов из стран Европы, Азии и Латинской Америки. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Александр Турчинов пригрозил визитерам некими «санкциями» и даже уголовными делами за посещение «аннексированного Крыма».

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 20.03.17

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