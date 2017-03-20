Крымским отелям не нужны «звезды», а большинству и в «тени» хорошо

Публикации за 20.03.17

Всего 10% легально работающих крымских отелей прошли процедуру классификации и получили «звездность». Мало того, абсолютное большинство гостиниц Крыма получать «звезды» не хотят.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Минкурортов и туризма Крыма заявили, что невозможно предсказать, какое количество легальных гостиниц будет классифицировано в этом году. Хотя процесс и сдвинулся с мертвой точки, но пока цифры неутешительны: только 74 крымских отеля из 700 классифицированы, и «бума» заявок чиновники не ждут.

Вместе с тем, «теневых» гостиниц в Крыму насчитывается несколько тысяч, причем многие из них построены без градостроительных разрешений и каких-либо законов архитектуры. Присвоение «звездности» такие туристические объекты вряд ли выдержат: скорее, им будет грозить перепланировка или даже снос, отметили в ассоциации «Туристический альянс Крыма».

При этом статистика такова – в 5 тысячах «теневых отелей» работают около 150 тыс. человек, и их необходимо «вывести из сумрака» в легальное поле деятельности.

Отметим, что эксперты туротрасли без оптимизма оценивают грядущий отпускной сезон в Крыму, поясняя, что «открытие» Турции снизит турпоток на полуостров. Основная причина, по которой российский турист выбирает Турцию вместо родного Крыма, – несопоставимый уровень сервиса: на турецком курорте за те же деньги отдыхающий получает «пять звезд», а на крымском – хорошо, если хотя бы «одну звезду» или «треть звезды». Отдельно эксперты отметили дороговизну питания в «горячий» сезон в Крыму.

По официальным данным, в прошлом году в Крыму отдохнуло 5-6 млн человек. Но эксперты считают, что цифры были завышены. В этом году некоторые специалисты ожидают спад турпотока на 15% – 30%.

В начале года крымские отели сегмента «три звезды» взвинтили на 30% цены на предстоящий курортный сезон по сравнению с прошлым годом. Больше всего цены «подлетели» на Западном побережье Крыма – плюс 57% к ценам 2016 года.

В начале марта блогеры нашли на туристических порталах Крыма и вовсе несусветные цены – 70 тыс. рублей за номер в сутки, причем номер «в типичном крымском курятнике с безвкусной колхоз-стайл отделкой». Правда, были предположения, что это простая опечатка или «глюк» сайта.

Около года назад власти Крыма заявили, что пока не будут вводить для отельеров ответственность за фальшивые «звезды» на их заведениях. Пока нет механизма наказания за подобное нарушение.

Симферополь, Зоя Березина

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