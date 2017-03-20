Савченко собирается засудить Турчинова: очень хотела воевать за Крым, но не дождалась приказа / Порошенко на очереди?

Публикации за 20.03.17

В армии Украины, кроме всем известной наводчицы, были еще люди, готовые «отвоевать» Крым в 2014 году. С таким заявлением выступила скандально известный депутат Верховной Рады Надежда Савченко. «Я была готова воевать за свою землю в Крыму. И я была не одна», – подчеркнула она.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Савченко посоветовала украинским политикам не рассказывать о том, что «мы были не в состоянии» воевать за Крым. «Это они были неспособны пожертвовать своими интересами на защиту Украины», – растолковала депутат в эфире NewsOne.

«Они сдали украинский Крым, начали войну, помогли врагу начать войну в украинском Донбассе. Поэтому я считаю, что как раз скоро назреет судебный иск к Турчинову (глава Совета нацбезопасности Украины – прим. НД.), Пашинскому (с 5 марта по 10 июня 2014 года исполнял обязанности руководителя администрации президента Украины, депутат Рады V, VI, VII и VIII созывов – прим. НД.) и всем тем людям, которые в то время принимали все эти решения. И, наверное, будем надеяться, что этот суд будет иметь действенные ответы на наши вопросы», – заявила Савченко.

Она уверена, что на Украине «наступит время, когда люди соберутся и подадут иск против тех деятелей, которые в то время принимали преступные решения о сдаче Крыма». «Как бы они потом ни рассказывали, что у них не было выбора, что не была готова армия, они не могли ничего сделать – это все ложь. В армии были люди, в армии была я», – сказала она.

Пойдет ли под суд вслед за Турчиновым президент Порошенко, который тоже «не отдает приказа», остается загадкой.

Напомним, по данным мониторинговой миссии ООН, число жертв вооруженного конфликта на востоке Украины приблизилось к 10 тыс., около 18 тыс. получили ранения. Отметим, что после воссоединения Крыма с Россией местные жители и эксперты неоднократно заявляли, что, если бы Москва не предприняла решительные действия для защиты населения, то, скорее всего, Крым повторил бы судьбу Донбасса, и здесь началась бы кровавая гражданская война. Сегодняшние заявления Савченко фактически подтверждают эту точку зрения.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 20.03.17

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