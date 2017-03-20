На Украине предложили завлекать крымчан «мягкой силой». Где возьмут – неизвестно

Публикации за 20.03.17

Украина не имеет никаких возможностей вернуть Крым даже в отдаленном будущем. Все предпринятые на данный момент Киевом шаги оказались безрезультатными, а Россия считает крымский вопрос решенным, признали в киевском Международном центре перспективных исследований. Единственный шанс для Киева хоть как-то повлиять на ситуацию – это изменить свое отношение к происходящему в Крыму и перейти на позицию «мягкой силы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о перспективных возможностях Украины, обставив их множеством «если», написал эксперт Международного центра Евгений Ярошенко. По его мнению, шансам Украины «на возвращение утраченных территорий» должно так же помочь «кардинальное изменение международного положения России».

«К примеру, Франция смогла вернуть Эльзас и Лотарингию через 47 лет после военного поражения от Германии», – напоминает Ярошенко в своей колонке для украинских СМИ.

Эксперт полагает, что Киеву необходимо, «не дожидаясь упадка России или других международных обстоятельств», сосредоточить внимание на решении своих внутренних проблем: «На построении сильной и конкурентоспособной экономики, боеспособной армии и эффективного государственного управления». «Если Украина проведет ряд успешных преобразований внутри государства, ее «мягкая сила» может со временем серьезно поколебать лояльность крымчан к России», – рассчитал Ярошенко.

Пока же эксперт сетует, что «аннексию Крыма» хоть и признали всего 11 государств мира, но при этом «абсолютное большинство не готовы предоставлять Украине даже политическую поддержку». Голосования в Генеральной Ассамблее ООН по крымскому вопросу показали, что «большинство стран мира или хотят сохранить выгодное партнерство с Россией или не хотят втягиваться в конфликт, который не представляет для них непосредственной угрозы». Антироссийские санкции также не работают: они были введены только странами ЕС, США и Канадой, Японией, Австралией и еще некоторыми странами, то есть попытка «международной изоляции» России провалилась.

Добавим, что, по версии издания Bloomberg, в этом году Украина вошла в десятку самых «несчастных» экономик мира. Сегодня стало известно, что Украина не получит транш в 1 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Вопрос о транше Украине исчез из повестки дня МВФ. Блокада Донбасса, начатая в январе украинскими радикалами и позднее поддержанная на государственном уровне, нанесла экономике Украины огромный ущерб, чреватый полным экономическим коллапсом и политическим кризисом.

Как текущая экономическая реальность сочетается с приобретением Украиной, пусть и в отдаленном будущем, «мягкой силы», эксперт не пояснил.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 20.03.17

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