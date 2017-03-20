В Евпатории спасали телёнка, упавшего в колодец с мазутом (ФОТО) / И кошку с хозяйкой – из огня

Публикации за 20.03.17

В минувшую пятницу две службы спасателей крымского МЧС и ветеринары боролись за жизнь телёнка, упавшего в заброшенный колодец на территории евпаторийской грязелечебницы «Мойнаки».

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», спасателям пришлось поднимать животное с глубины 3,5 метра.

В операции по спасению телёнка принимали участие оперативная группа и личный состав 22-й пожарно-спасательной части 5-го пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым, отделение аварийно-спасательной службы «Крым-Спас» и сотрудники ветеринарной службы г. Евпатория.

Ситуация осложнилась тем, что внутри колодца была мазутно-водяная смесь. Телёнка поднимал автомобиль-эвакуатор.

«Специалисты соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить теленку и обеспечить ему максимальный комфорт. Ветеринары осмотрели животное, после чего передали его владельцу», – сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.

В тот же день сотрудники МЧС в Феодосии вытащили из огня 54-летнюю женщину и её кота, которому понадобилась кислородная маска.

В конце января в Симферополе МЧС-цам удалось спасти беременную кобылу по кличке Мистика, которая поскользнулась на обледеневшей тропинке и упала в щель между берегом Салгира и бетонной плитой. Жеребёнок не пострадал.

Фото Крым-СПАС

Евпатория, Галия Шакирова

Евпатория. Другие новости 20.03.17

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