На Украине за использование русского языка собираются сажать в тюрьму

Публикации за 20.03.17

На Украине пытаются ускорить тотальную украинизацию: депутаты и чиновники торопят Раду с принятием соответствующего закона. К кампании подключились известные люди, в каждом удобном случае во всеуслышание жалующиеся, что чувствуют себя изгоями, так как даже в быту говорят по-украински, но находятся в меньшинстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый проект, призванный заменить действующий закон «Об основах государственной языковой политики» и развивать украинский «как язык титульной нации», коснется всех сторон жизни. Он обяжет говорить исключительно по-украински во всех органах власти, ведомствах, учреждениях – как государственных, так и частных ( включая больницы и ЖЭКи), торговых точка и учебных заведениях. В ряде регионов – для защиты прав нацменьшинств – могут разрешить работу русскоязычных детских садов и школ, но все экзамены и последующее обучение должны быть организованны только на украинском языке.

Все печатные и интернет-СМИ должны публиковаться только на украинском, на ТВ и радио вводится квота для иностранных передач – не более 10%. При этом все фильмы и телесериалы должны быть дублированы на государственный язык. Проект запрещает переводить на русский или какой-либо другой язык имена собственные и названия госорганов «Верховная Рада» (хотя сейчас у самих же депутатов в ходу «Верховный Совет», отмечают «Вести-Украина»).

Контролировать использование языковых норм будут специальный уполномоченный и языковые инспекторы. Они будут отслеживать выступления политиков, работу госорганов и обращаться в полицию, если установят факт надругательства над украинским языком. К ним же должно поступать жалобы населения, если кто-то не сможет получить информацию или услугу на украинском. Нарушителям грозят солидные штрафы и даже лишение свободы. Срок давности подобных проступков – 2 года.

На сегодняшний день 70% украинских семей общаются между собой на русском языке, отмечают эксперты, подчеркивая, что в сегодняшнем варианте закон противоречит Конституции, предусматривающей возможность свободного использования и развития для всех языков меньшинств.

По мнению специалистов, подобные е технологии применяют, когда нужно провести выборы в негативных экономических условиях. «Это очень примитивная, но крайне действенная и эффективная технология, – цитируют «Вести-Украина» политолога Андрея Золотарева. – С подачи политиков людей начинают делить на своих и чужих. Если ты патриот, то должен поддерживать квоты, если не поддерживаешь – агент Кремля и не имеешь права голоса. У власти серьезные проблемы, раз они решились вновь делить страну на лагеря по языковому вопросу. Да, политики смогут набрать баллы за счет радикализированного электората, но для страны в целом это очень плохо, поскольку конфликтные настроения выходят на первый план».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.03.17

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