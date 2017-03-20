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Публикации за 20.03.17

Помирать, так символично: Порошенко готов повторить судьбу Мазепы

Помирать, так символично: Порошенко готов повторить судьбу Мазепы

Президент Украины Петр Порошенко назвал гетмана Ивана Мазепу, пригласившего на русские территории шведскую армию Карла XII, «символом украинского сопротивления России» и своим политическим кумиром.

Как передает корреспондент РИА , запись в Facebook Порошенко сделал сегодня, в день рождения Мазепы, сопроводив ее видероликом, где среди прочего сказано, что если «Петр I прорубил для России окно в Европу, то при Мазепе Украина ходила в Европу через дверь».

По мнению Порошенко, Мазепа стал «флагом» украинского «движения к независимости», которую он «идя впереди своего времени, осознал уже через 50 лет после Переяславской рады».

Напомним, что в мае прошлого года Порошенко уже выступал с похожими речами на открытии памятника Мазепе в Полтаве.

Иван Мазепа – государственный и политический деятель. С 1687 года гетман Войска Запорожского Левобережной Украины, а с 1704 года – Войска Запорожского обеих сторон Днепра. Второй в российской истории кавалер ордена Андрея Первозванного с 1700 года. Мазепа длительное время был одним из ближайшей сподвижников русского царя Петра I.

В 1708 году перешел на сторону противника Российского государства в Северной войне – шведского короля Карла XII. За измену присяге предан анафеме Русской православной церковью. В 1709 году Петр I приказал изготовить в единственном экземпляре Орден Иуды, которым наградили Мазепу за предательство русского царя. После поражения Карла XII под Полтавой Мазепа сбежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры.

В пост-майданной Украине Мазепу называют «героем» и «борцом за независимость», «забывая», что, несмотря на его предательство, многие украинские казаки остались верными Петру I и участвовали в Полтавской битве на стороне России, внеся свой вклад в историческую победу русского войска над шведами.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 20.03.17

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