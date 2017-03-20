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Крым

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Публикации за 20.03.17

В Крыму иномарка врезалась в автобус с детьми из «Артека» (ФОТО, ВИДЕО)

В Крыму иномарка врезалась в автобус с детьми из «Артека» (ФОТО, ВИДЕО)

На трассе Ялта – Севастополь попал в аварию автобус с детьми из МДЦ «Артек».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в районе бухты Ласпи. Детей из «Артека» везли на экскурсию в Севастополь. Неожиданно с полосы встречного движения вылетел легковой Mitsubishi и врезался в один из автобусов.

Фото Виктора Ямникова
Фото Виктора Ямникова

По данным УМВД Росси по Севастополю, в ДТП никто не пострадал. Детей из поврежденного автобуса пересадили в другие, и колонна продолжила движение. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением на мокрой дороге.

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 20.03.17

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