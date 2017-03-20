В Крыму иномарка врезалась в автобус с детьми из «Артека» (ФОТО, ВИДЕО)

На трассе Ялта – Севастополь попал в аварию автобус с детьми из МДЦ «Артек».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в районе бухты Ласпи. Детей из «Артека» везли на экскурсию в Севастополь. Неожиданно с полосы встречного движения вылетел легковой Mitsubishi и врезался в один из автобусов.
По данным УМВД Росси по Севастополю, в ДТП никто не пострадал. Детей из поврежденного автобуса пересадили в другие, и колонна продолжила движение. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением на мокрой дороге.
Ялта, Варвара Бурлакова
Ялта. Другие новости 20.03.17
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