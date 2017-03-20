Глава движения «Къырым»: Киев «открыто и намеренно» поддерживает радикальный ислам в Крыму

Публикации за 20.03.17

Официальный Киев «открыто и намеренно» поддерживает создание батальона, в который вошли бы радикальные исламисты, выступающие за прямое вторжение в Крым. С таким заявлением выступил сегодня вице-спикер Госсовета Крыма и глава Межрегионального общественного движения крымскотатарского народа «Къырым» Ремзи Ильясов на встрече с евпропарламентариями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ильясов напомнил, что на украинской границе в Херсонской области «противопоставлялись люди именно по национальному признаку, нагнетался страх среди местных жителей».

Исламисты, подчеркнул он, пытались запугать и жителей Крыма, в том числе и крымских татар. Ильясов добавил, что украинские власти «хотели разделить крымско-татарскую общественность и проводить разрушительную политику», используя, в том числе, деструктивную религиозную составляющую.

Напомним, в начале февраля экс-председатель так называемого меджлиса (запрещенная в РФ экстремистская организация – прим. НД.) и уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев заявил о необходимости создания на границе Украины с Крымом исламистского спецподразделения для дестабилизации обстановки.

Боевиков для этого «подразделения» он предлагал вербовать как среди крымских татар, так и среди членов так называемого «международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева» и других подобных банд, созданных в 2014 году чеченскими террористами, исповедующими радикальные формы ислама.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 20.03.17

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