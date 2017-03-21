Попала под горячую руку: в Севастополе женщина «сорвалась» на дочери, избив её до полусмерти / «Нервную» мать могут лишить родительских прав и посадить на 10 лет

Публикации за 21.03.17

В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении 29-летней горожанки.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», женщина обвиняется в жестоком избиении своей малолетней дочери, в результате чего здоровью ребёнка был причинён тяжкий вред.

В ходе расследования было установлено, что женщина била свою 5-летнюю дочку руками и ногами. С многочисленными травмами: гематомами, ушибами почек, переломом ребра ребёнок был доставлен в городскую больницу №5. В настоящее время девочка выписана из больницы и передана бабушке.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по городу Севастополю, обвиняемая объяснила свой поступок тем, что просто сорвалась на ребёнка из-за проблем. Теперь ей грозит лишение родительских прав. Кроме того, по уголовному делу по п.«б» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии) женщина может получить срок до 10 лет лишения свободы.

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Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 21.03.17

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