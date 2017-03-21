Севастополь стал дороже Сочи

Публикации за 21.03.17

В Севастополе отмечается рост цен на аренду недвижимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рейтинге по стоимости аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах России, Севастополь за год обогнал Сочи, заняв седьмую позицию в десятке самых дорогих. До этого Севастополь занимал в списке восьмое место.

Так, по информации специалистов портала «Domofond», по состоянию на февраль 2017 года цена на аренду «однушки» в Севастополе составляла 18 тысяч 936 рублей, а в Сочи – 18 тысяч 535 рублей. В прошлом году снять однокомнатную квартиру в Севастополе стоило 17 тысяч 27 рублей рублей, в Сочи – 17 тысяч 205 рублей.

Отметим, что на фоне Севастополя Симферополь демонстрирует стабильность и, как и в прошлом году, занимает третье место в рейтинге, без изменения позиции. При этом в столице Крыма также произошло повышение цен – на 6,6%, с 20 тысяч 806 рублей до 22 тысяч 172 рублей.

Первое и второе место в рейтинге традиционно занимает Москва и Санкт-Петербург. Цены на аренду «однушки» в этих городах составляют 33 тысяч 818 рублей и 22 тысячи 477 рублей соответственно. Городами с самыми низкими ставками аренды однокомнатных квартир оказались Курск (7 тысяч 561 рубль), Магнитогорск (7 тысяч 660 рублей) и Волжский (7 тысяч 799 рублей).

Напомним, эксперты зафиксировали рост спроса на элитную недвижимость Крыма. В основном пользуется спросом Южный берег Крыма. Специалисты сообщили о 60% росте спроса на «элитку» – покупателей не останавливает даже рост цен.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 21.03.17

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