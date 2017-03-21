NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 21.03.17

Весна переменчивая: в Крыму пока тепло, но скоро похолодает

Весна переменчивая: в Крыму пока тепло, но скоро похолодает

В Крыму на неделе будет сухо и тепло.

Как передаёт корреспондент РИА , в течение рабочей недели на полуострове ожидается сухая и тёплая погода, определяемая антициклоном. «Днём столбики термометров поднимутся до +17 градусов, ночью будет прохладно: +1 – + 6 градусов, а в степных и предгорных районах до 2 градусов мороза.

В выходные на полуострове температурный фон понизится на 3-4 градуса. Так, что весна очень переменчивая – тепло и холод рядом», – сообщила РИА начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Очередное похолодание ожидается уже на следующей неделе.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 21.03.17

Крымских политиков зовут в Киев на допрос. / Севастополь стал дороже Сочи. / Попала под горячую руку: в Севастополе женщина «сорвалась» на дочери, избив её до полусмерти. «Нервную» мать могут лишить родительских прав и посадить на 10 лет.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter