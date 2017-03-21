Весна переменчивая: в Крыму пока тепло, но скоро похолодает

Публикации за 21.03.17

В Крыму на неделе будет сухо и тепло.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в течение рабочей недели на полуострове ожидается сухая и тёплая погода, определяемая антициклоном. «Днём столбики термометров поднимутся до +17 градусов, ночью будет прохладно: +1 – + 6 градусов, а в степных и предгорных районах до 2 градусов мороза.

В выходные на полуострове температурный фон понизится на 3-4 градуса. Так, что весна очень переменчивая – тепло и холод рядом», – сообщила РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Очередное похолодание ожидается уже на следующей неделе.

Симферополь, Анастасия Зук

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