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Крым

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Публикации за 21.03.17

На крымских пляжах обещают бесплатный Wi-Fi

На крымских пляжах обещают бесплатный Wi-Fi

В этом курортном сезоне туристам обещают бесплатный Wi-Fi практически на всех крымских пляжах.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», вдоль побережья от Феодосии до Евпатории будет установлено 710 точек доступа в Интернет. Это 40% общедоступных туристических зон полуострова, уточняет туристический портал Крыма. На сегодняшний день 500 точек уже работают.

Свободным доступом во всемирную паутину уже могут похвастаться пляжи Феодосийского региона, приморская зона посёлков Новый Свет и Коктебель, Алупки. В настоящее время строится сеть в посёлке Николаевка.

В дальнейшем интернет-провайдер, занимающийся организацией бесплатного Wi-Fi в туристических местах и на пляжах Крыма, планирует расширять сеть, в которую должны попасть прибрежные зоны посёлка Черноморский, Саки и Сакского района, залы ожидания порта «Крым» и порта «Кавказ».

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 21.03.17

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