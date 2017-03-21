Тихий и неприметный семьянин: завершено следствие по делу севастопольского маньяка

Публикации за 21.03.17

В Севастополе завершено следствие по делу серийного убийцы и насильника, орудовавшего в городе с 2009 по 2016 годы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после задержания в январе 2016 года мужчина написал явку с повинной, а свои показания подтвердил на месте совершения преступлений, рассказав все подробности убийств и изнасилований.

Как отмечают следователи, убийства удалось раскрыть во время совместной работы с криминалистами Центрального аппарата Следкома России, благодаря применению «новейших методов исследований и использованию криминалистической техники, которой ранее в Севастополе не было».

В управлении Следкома по Севастополю обвиняемого в убийствах охарактеризовали как «тихого и неприметного 35-летнего жителя Севастополя, семьянина и отца двух детей, работающего в строительной бригаде и ранее к уголовной ответственности не привлекавшегося». При этом «тихоня» убил четырех женщин.

Первое преступление он совершил в 2009 году – прямо на остановке общественного транспорта о напал на 60-летнюю женщину: избил, изнасиловал и задушил. Подобная участь постигла в 2010 году с 26-летнюю горожанку, в 2014 году – 20-летнюю студентку одного из городских ВУЗов, в 2015 году – 37-летнюю жительницу города.

Как отмечают правоохранители, все убийства севастополец совершал в состоянии алкогольного опьянения, а у всех его жертв были похищены украшения.

Одной из девушек удалось выжить. Это произошло в 2011 году: мужчина ехал вместе с ней в такси, и, заметив на ней украшения, вышел вслед за ней из машины и начал преследовать. Благодаря активному сопротивлению, девушка сумела вырваться из закричать, насильник сразу же ретировался.

Примечательно, что убийца попал в поле зрения правоохранителей еще в 2009 году, когда расследовалось убийство 60-летней женщины. Но суд отпустил его на свободу, так как посчитал, что собранных доказательств недостаточно.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 21.03.17

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