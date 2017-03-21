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Крым

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Публикации за 21.03.17

В Крыму десантники защищают побережье от диверсантов
Фото ng.ru

В Крыму десантники защищают побережье от диверсантов

В Крыму высадились 850 десантников с боевой техникой. Военные организовывают оборону морского побережья и защищают полуостров от диверсантов.

Как передаёт корреспондент РИА , учения проходят на полигоне Опук. Военные самолеты Ил-76 доставили в Крым около 350 десантников Новороссийской дивизии, 9 боевых машин БМД-2КУ и контейнеры с боеприпасами, ещё около 500 десантников высадились с вертолётов и кораблей Черноморского флота.

По легенде, военнослужащие, доставленные на берег, ведут оборонительный бой по прикрытию участка морского побережья, чтобы помещать высадке морского десанта противника. Кроме того, военные приступили к блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника. Всего в учениях ВДВ будут задействованы более 2,5 десантников из Новороссийска, Камышина, Улан-Удэ, также более 500 единиц боевой техники.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 21.03.17

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