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Крым

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Публикации за 21.03.17

Украина избавляется от конкурентов по «Евровидению», прикрываясь Крымом

Украина избавляется от конкурентов по «Евровидению», прикрываясь Крымом

Украина анонсировала зачистку участников международного конкурса «Евровидение».

Как передает корреспондент РИА , в СБУ решили устроить глобальную проверку артистов на предмет того, были ли они в российском Крыму или нет.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко уже заявил о грядущей проверке сбушниками участницы конкурса от Армении Арцвик Арутюнян. Если сотрудникам СБУ удастся доказать, что артистка из Армении была в Крыму и не получила на это специального разрешения украинских властей, ее может ждать судьба представительницы России Юлии Самойловой.

Напомним, участие Юлии Самойловой, являющейся инвалидом первой группы, в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра», прошедшем в Крыму 27 июня 2015 года, стало поводом для СБУ отказать артистке во въезд на территорию незалежной. О подготовке соответствующего документа сообщил глава СБУ Василий Грицак.

«Нельзя же Юлию Самойлову привлекать к ответственности за то, что она въезжала в Крым, а других нет. Это будет несправедливо. В случае, если участница от Армении выступала в Крыму, это будет рассмотрено по всем пунктам», – заявил Геращенко.

Как уже сообщал , в России разгорелись споры об участии России в «Евровидении». Конкурс призвали бойкотировать известные российские артисты, в том числе Филипп Киркоров, депутаты Виталий Милонов и Иосиф Кобзон. К этой позиции присоединился и глава международного комитета Совфеда России Константин Косачев.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 21.03.17

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